Mette la 'nonna in freezer' e riscuote la pensione

(Foto Fotogramma)

Non sarebbe stata chiusa nel freezer, come nel film di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, ma sepolta. Ma il nipote, un 40enne senza occupazione fissa e amante dei viaggi in Oriente, ha riscosso ogni mese la pensione da circa 1800 euro della nonna deceduta da 10 anni. A scoprirlo la Guardia di Finanza di Torino. Una 'dimenticanza' che ha fatto sì che l'uomo intascasse complessivamente circa 210.000 euro.

Dopo aver rintracciato le somme che l’uomo faceva confluire in un conto corrente a lui intestato, i finanzieri lo hanno denunciato per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Al termine delle indagini, inoltre, è stato disposto il blocco dei conti correnti per un valore di oltre 50mila euro e il sequestro di un immobile a lui intestato.