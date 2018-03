Il codice di condotta per le Ong che lavorano nel Mediterraneo Centrale per salvare i migranti in mare mirava, in realtà, a "dividere le Ong" e a far sì che alcune abbandonassero le operazioni, come in effetti è avvenuto. Questa l'accusa del fondatore della Ong spagnola Proactiva Open Arms, Oscar Camps, a margine di una conferenza stampa nel Parlamento Europeo a Bruxelles.