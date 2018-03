Roma, enorme voragine a Monteverde

Voragini sotto l'asfalto per una superficie di almeno trenta metri quadrati: è quanto risultato dai controlli dei vigili del fuoco in viale Isacco Newton, all'altezza di via Luigi Corti a Monteverde a Roma. I vigili sono sul posto, dalle 14, per effettuare sondaggi e verifiche di stabilità. La strada è chiusa al traffico in direzione centro.