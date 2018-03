Trovato cadavere di donna in spiaggia

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il cadavere di una donna è stato trovato nel pomeriggio nei pressi di una spiaggia a Lipari, nelle isole Eolie. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato avvistato vicino alla battigia di Valle Muria da un diportista in transito, che ha subito dato l'allarme, e recuperato dai vigili del fuoco e dagli uomini della Capitaneria di porto. Sono stati avviati accertamenti per risalire all'identità della donna.

Il corpo sarebbe rimasto in mare per diversi giorni e poi portato fino a riva dalla corrente marina. Si tratterebbe di una giovane, indossava una doppia maglietta, pantaloni, una giacca a vento e anche un giubbotto di salvataggio. Avviati intanto gli accertamenti per scoprire se ci sono eventuali segnalazioni di dispersi in mare.