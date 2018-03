Prof legata e presa a calci in classe

Foto di repertorio (Fotogramma)

Una professoressa, con difficoltà motorie, è stata legata alla sedia della cattedra e presa a calci da alcuni alunni durante una lezione. Lo riporta l'edizione di Alessandria de 'La Stampa' spiegando che l’episodio, avvenuto in un istituto superiore di Alessandria, è accaduto più di un mese fa e la docente non ha sporto denuncia. Alcuni dei ragazzi, che non partecipavano riprendevano con i cellulari e il video, poi postato su Instagram, ha girato per gli smartphone di parecchi ragazzini.

E' stato uno degli studenti, maggiorenne, a mettere fine all'accaduto chiamando preside e bidello. La punizione per i ragazzini, riferisce il quotidiano, è stata di un mese di sospensione con l’obbligo di frequenza in aggiunta la pulizia dei cestini delle altre aule durante l’intervallo.