Torna libero l'imprenditore Romeo

(Fotogramma)

Sono stati revocati gli arresti domiciliari per l'imprenditore Alfredo Romeo e per l'architetto Ivan Russo, suo collaboratore. Il Tribunale di Napoli ha disposto la revoca della misura per mancanza di esigenze cautelari. Romeo e Russo sono accusati di corruzione. Il processo inizierà il prossimo 10 aprile davanti alla prima sezione del Tribunale di Napoli.