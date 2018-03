Maledetta primavera

(Fotogramma)

E si, possiamo dirlo, quest'anno la primavera sarà veramente 'maledetta': sì perché fretta di sbocciare sull'Italia proprio non sembra averne. Sebbene in questi giorni il clima sia piacevole, è bene non illudersi e nemmeno scoprirsi troppo, almeno per il momento. "Non soltanto l'inverno 2017/2018 si è rivelato particolarmente variabile e anomalo, con il freddo arrivato tutto in coda, ma anche la stagione primaverile - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - sarà caratterizzata da una spiccata dinamicità".

Nei primi giorni di aprile - si legge sul portale - si verificherà uno stravolgimento: le nazioni sud-orientali europee in pratica passeranno dall'inverno all'estate in maniera del tutto improvvisa, così, senza avvisaglie e soprattutto senza la possibilità di abituarsi gradualmente a temperature più calde.

Ma cosa accadrà in Italia? "Sul nostro Paese, almeno per tutta la metà di aprile, assisteremo a un vero e proprio braccio di ferro tra un gigantesco campo anticiclonico proveniente dal nordafrica e una serie di perturbazioni in arrivo invece dall'Atlantico. Il risultato di questa lotta sarà un tempo stabile e un clima molto caldo soprattutto al Centro Sud, piogge e temporali invece al Nord, talvolta forti e accompagnati da locali grandinate, con un conseguente repentino calo termico. Saremo dunque al centro di questa battaglia che vedrà un clima via via più mite ovunque, ma guastato da irruente incursioni fredde. Una situazione dunque molto dinamica certamente tipica della primavera, ma pare che mai come quest'anno vivremo un'alternarsi così accentuato fra fasi roventi e fresche".