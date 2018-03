"Tagliare gola e genitali a infedeli", le intercettazioni choc

Immagine di repertorio (Afp)

'Tagliare la gola e i genitali' agli infedeli. E' il contenuto di una delle conversazioni intercettate nell'ambito delle indagini sui contatti dell’attentatore di Berlino Anis Amri. Le Digos di Roma e di Latina, che hanno eseguito una maxi operazione antiterrorismo, rendono noti stralci dei colloqui che intercorrevano tra un tunisino di 37 anni residente a Latina, che figura tra i contatti di Amri, e il sedicente cittadino palestinese Napulsi Abdel Salem, destinatario di uno degli arresti di oggi.

I due "si erano spesso lasciati andare a considerazioni incentrate su visioni radicali dell’Islam - fanno sapere le Digos di Roma e di Latina - connotate da una marcata ostilità per gli occidentali ed i relativi costumi utilizzando, tra le altre, espressioni del tipo 'tagliare la gola e i genitali' riferite agli 'infedeli'”.

"Un mirato servizio di polizia giudiziaria ha consentito di rinvenire nell’abitazione romana di Napulsi, oltre che un consistente quantitativo di eroina per il quale è attualmente in carcere, un tablet la cui analisi ha evidenziato la sua attività di auto-addestramento - osserva la polizia - attraverso la visione compulsiva di video di propaganda riconducibili al terrorismo islamico ed altri riguardanti l’acquisto e l’uso di armi da fuoco, tra cui fucili e lanciarazzi".

Le indagini sono scaturite dagli accertamenti svolti all’indomani dell’attacco portato il 19 dicembre 2016 al mercatino natalizio di Berlino dal terrorista tunisino Anis Amri, ospitato da un suo connazionale ad Aprilia (Latina) nel 2015 le cui dichiarazioni hanno contribuito all’indagine.

Gli approfondimenti hanno permesso di ricostruire la rete relazionale del terrorista tunisino nel periodo della sua permanenza in Italia fino alla partenza per la Germania avvenuta il 2 luglio 2015. In tale quadro, sono stati nel tempo individuati e monitorati vari stranieri gravitanti nell’area pontina e nel territorio della Capitale, alcuni dei quali espulsi con provvedimenti del ministro dell’Interno in quanto ritenuti una minaccia per la sicurezza dello Stato.