"Trascrizione infedele", il Papa 'smentisce' Scalfari

(Afp)

"Il Santo Padre Francesco ha ricevuto recentemente il fondatore del quotidiano La Repubblica in un incontro privato in occasione della Pasqua, senza però rilasciargli alcuna intervista". Inizia così una breve nota della Sala Stampa Vaticana per 'ridimensionare' i virgolettati del Papa nell'articolo a firma di Eugenio Scalfari dal titolo 'Francesco: "Il segreto della Creazione è l'energia"', apparso oggi sul quotidiano in prima pagina.

"Quanto riferito dall'autore nell'articolo odierno - si legge ancora - è frutto della sua ricostruzione, in cui non vengono citate le parole testuali pronunciate dal Papa. Nessun virgolettato del succitato articolo deve essere considerato quindi come una fedele trascrizione delle parole del Santo Padre", conclude la nota.