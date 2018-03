Cambia password all'ex: condannata

(Afp)

L'amore ai tempi di Facebook. "Capita che in provincia di Pavia una ragazza crei un profilo al suo fidanzato - racconta la polizia nella sua pagina ufficiale, quella dell'agente Lisa -. Forse lui non è tanto esperto di internet e lei lo aiuta, fatto sta che da quel momento la ragazza ha accesso a questo profilo perché lui non cambia la password di accesso scelta da lei al momento dell'iscrizione. Passa del tempo e con esso anche l'amore. E i due si lasciano". E' allora che lei "per vendetta entra nel profilo del suo ex e cambia la password, impedendogli l'accesso. Lui a questo punto sporge denuncia, la Polizia postale indaga e risale alla colpevole". "Qualche giorno fa la sentenza: due mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena e il pagamento di 4mila euro, per 'illecita interferenza nella vita privata dell'uomo'" conclude l'agente Lisa, suggerendo a tutti di fare maggior attenzione a "non prendere troppo alla leggera tutto quello che riguarda i social network".