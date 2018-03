Si impiccano davanti alla figlia di 6 anni

(Fotogramma)

Tragedia in provincia di Mantova. Una coppia di Pegognaga si è suicidata impiccandosi con una corda alle scale interne dell'appartamento nel quale viveva. Il tutto, sembrerebbe, davanti alla figlioletta di soli 6 anni, ora ricoverata in stato di choc. A darne notizia è la Gazzetta di Mantova.

Marito e moglie, 35 e 27 anni, si sarebbero impiccati con un'unica corda mentre la piccola - ritrovata in casa insieme ai corpi dei genitori - presenterebbe dei lividi sul collo: "Un particolare inquietante - scrive la Gazzetta di Mantova - che fa sospettare che abbiano tentato di uccidere anche lei. Nelle prossime ore sarà sentita con l'assistenza di una psicologa per provare a capire come è avvenuta la tragedia".

A fare la terribile scoperta, il nonno della bimba. Secondo la ricostruzione del quotidiano, il padre suicida avrebbe telefonato giovedì scorso all'azienda agricola di Pegognaga dove era impiegato per avvertire che non si sarebbe recato al lavoro per accompagnare la moglie a una visita medica. Da allora nessuno ha più avuto notizie. Nella serata di giovedì, il ritrovamento dei corpi e della bimba, ricoverata nel reparto di pediatria dell'ospedale Poma. Nella camera mortuaria dello stesso ospedale, a disposizione del magistrato, le salme dei genitori suicidi.