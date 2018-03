Roma, Tir turco beffa la sicurezza

Foto Adnkronos

Un tir con targa turca è entrato in via del Corso, in pieno centro a Roma, e ha percorso un tratto di strada prima di essere fermato dai carabinieri. E' accaduto oggi, venerdì santo, momento particolare per la sicurezza nella Capitale, ma il mezzo pesante è entrato a passo d'uomo ed è stato fermato dai militari dell'Arma che stanno effettuando i controlli di rito sul mezzo e sull'autista che ha detto di aver sbagliato strada.

"La circostanza dimostra la assoluta reattività del dispositivo di sicurezza della 'green zone'", precisa una nota della Questura di Roma, che non prevede chiusure predefinite ai varchi, ma controlli rigorosi e capillari.