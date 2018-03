Trovato cadavere in un sacco a pelo

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Ritrovato senza vita in un sacco a pelo. A dare l'allarme ieri a Framura, in provincia della Spezia, è stato un gruppo di ragazzi che, dopo aver notato un sacco a pelo in un tratto di costa impervio, ha avvertito le forze dell'ordine.

Sul posto vigili urbani, carabinieri, guardia costiera e gli uomini del soccorso alpino e speleologico ligure che hanno recuperato il sacco a pelo e scoperto al suo interno un cadavere.

Il corpo, secondo le prime ricostruzioni, apparterrebbe ad un uomo di 60 anni di Framura, che risulterebbe scomparso da circa un mese. Nel punto del ritrovamento è arrivato anche il medico legale.