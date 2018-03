Cade barra di ferro, feriti due turisti

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Cade una barra di ferro, feriti due turisti. L'episodio è accaduto oggi pomeriggio al pontile della linea 1 di Rialto a Venezia. Non sono chiare ancora le cause che hanno portato all'infortunio, ma dalle prime ipotesi pare che a far cedere il tetto dell'imbarcadero siano stati gli scossoni a cui i pontili sono sollecitati. I due turisti sono stati portati al Pronto Soccorso. La zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.