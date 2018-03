Camion si ribalta sull'A1

Foto di repertorio

Code di 5 km sulla A1 Roma-Napoli a causa di un incidente al km 640 nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Lo riferisce Astral Infomobilità precisando che si tratta del ribaltamento di un camion che ha perso parte del carico, al momento si transita su due corsie e a chi viaggia in direzione di Napoli si consiglia di uscire a Frosinone, proseguire sulla strada regionale Casilina in direzione di Napoli e poi rientrare in autostrada a Ceprano.