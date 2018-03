Papa battezzerà il migrante eroe

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Papa Francesco, stasera, nel corso della Veglia della notte santa, battezzerà otto neofiti. Tra loro, c'è anche il migrante eroe nigeriano John Ogah di 31 anni. Lo scorso settembre Ogah disarmò un rapinatore armato di machete, autore di una rapina nella periferia romana di Centocelle. L'immigrato ha ottenuto il permesso di soggiorno, dopo la mobilitazione del comando provinciale dei carabinieri e stasera sarà battezzato dal Papa nella Basilica di San Pietro. A fargli da padrino sarà il capitano, Nunzio Carbone, comandante della Compagnia di Roma Casilina, che insieme al comando provinciale si è battuto per fargli avere il permesso di soggiorno.

"Con John ci siamo conosciuti per ragioni d servizio - spiega all'Adnkronos il capitano Carbone. Dopo avere sventato la rapina fece perdere le tracce perché era irregolare. Ci siamo mobilitati collettivamente con il Comando Provinciale per fargli avere il permesso di soggiorno che ha consentito a John di ottenere un lavoro come magazziniere e uno stipendio". Tra il carabiniere e l'immigrato si è creato un rapporto di amicizia e di gratitudine. L'Ordinariato militare ha fatto in modo di fare arrivare al Papa la storia e il desiderio di Ogah di ricevere il battesimo.

"E' una grande soddisfazione per me, inaspettata - dice ancora il capitano Carbone -. Tra noi si è creato un bel rapporto di amicizia. John, che già era cristiano, ma non aveva ricevuto il sacramento in Nigeria, è felicissimo. La sua è una storia davvero straordinaria".