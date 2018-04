Pasqua, messa blindata

(FOTOGRAMMA)

Misure di sicurezza rafforzate per la messa di Pasqua in Vaticano. L'ingresso nel piazzale di fedeli romani, pellegrini e turisti vede lunghe file per i metal detector - in azione all'altezza del colonnato - e alcune strade, compresa via della Conciliazione, chiuse al transito.

Papa Francesco celebra la funzione sul sagrato della basilica di San Pietro. La cerimonia pasquale con il Pontefice è stata introdotta dal rito del 'Resurrexit'.