Roma, scontro tra auto: madre e figlio in ospedale

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una madre e il figlio sono stati trasportati con l'elisoccorso in ospedale, dopo un incidente stradale avvenuto all'Infernetto, a Roma. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando della Capitale ed il personale del 118 quando due auto si sono scontrate in via Ermanno Wild Ferrari incrocio via Dobiaco. Nell'incidente è rimasta coinvolta una famiglia e madre e figlio sono stati trasportati in elicottero in ospedale. I due conducenti delle auto coinvolte nel sinistro sono invece rimasti sul posto. La strada è rimasta chiusa per la durata dell'intervento.