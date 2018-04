Trovato morto in salotto

La Polizia è intervenuta nella prima serata di ieri a Trieste in via dei vigneti, nel rione Servola, dove il cadavere di un uomo di 73 anni è stato trovato nel salotto di un appartamento. Il corpo presenterebbe una ferita all'addome apparentemente inferta con un'arma da taglio. Gli accertamenti, si afferma dalla Questura di Trieste, sono in corso.