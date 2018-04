Tutti in coda

(Fotogramma)

Chilometri e chilometri di code e traffico congestionato sulle autostrade. L'esodo di Pasquetta colpisce ancora e regala ore d'inferno sull'asfalto agli automobilisti italiani. A monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti in tempo reale è Autostrade per l'Italia. Ecco, nel dettaglio, cosa succede nelle 'zone calde' del traffico da Nord a Sud:

A1 - Coda di almeno 9 km e traffico completamente bloccato tra Attigliano e Orvieto per veicolo in avaria (Km 451.4 - direzione: Milano). Code a tratti tra Firenze Nord e Bivio A1-Variante per traffico intenso (Km 262.2 - direzione: Milano).

A3 - Coda in uscita a Napoli Centro provenendo da Salerno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria (Km 0 - direzione: Napoli)

A9 - Coda in uscita alla barriera di Como Grandate per traffico intenso (Km 33 - direzione: Svizzera). Coda di 3 km tra Como Centro e Chiasso per Attraversamento Dogana Svizzera (Km 42.3 - direzione: Svizzera).

A10 - Coda su Bivio A10/A26 Trafori provenendo da Ventimiglia verso Gravellona Toce per traffico intenso (Km 12.6 - direzione: Genova). Coda tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso.

A12 - Genova-Livorno: (Km 0 - direzione: Genova) Coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso

A14 - Coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A1 Milano-Napoli per traffico intenso. Code a tratti tra Ravenna e Bivio Diramazione Ravenna/A14 BO-TA per traffico intenso (Km 0 - direzione: Autostrada Bologna-Taranto) . Coda tra Bologna San Lazzaro e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio per traffico intenso.

ROMA - Traffico intenso soprattutto sulle strade che portano al mare complice l'esodo di Pasquetta