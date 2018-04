Auto contro albero, muore 21enne

Foto di repertorio (Fotogramma)

Una studentessa universitaria di 21 anni di Gravina in Puglia, Veronica Varvara, ha perso la vita ieri ad Altamura in un incidente stradale in cui sono rimasti feriti altri quattro coetanei, uno dei quali è ricoverato in prognosi riservata. I cinque giovani, tutti di Gravina, erano a bordo di una Fiat Panda e stavano facendo ritorno a casa dopo la Pasquetta trascorsa fuori. Sulla strada provinciale 27 'La Tarantina', che collega Altamura a Gravina in Puglia, per cause in corso di accertamento il veicolo ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero. La 21enne è deceduta sul colpo, vani i soccorsi del 118.

Il conducente è stato trasportato all'ospedale 'Miulli' di Acquaviva delle Fonti, dove è ricoverato in prognosi riservata, e gli altri tre feriti sono stati soccorsi e condotti agli ospedali di Altamura e Bari.

Necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarre il corpo della vittima ed i feriti dalle lamiere contorte.