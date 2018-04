"Garantiamo il reddito di cittadinanza dal 1935"

(Facebook /Monopoly)

"Da noi il reddito di cittadinanza è garantito fin dal 1935! Ecco quanto spetta ad ogni giocatore per iniziare la sua partita". Anche Monopoly entra nell'attualità italiana, ideando un simpatico post sulla scia dei programmi dei partiti, in particolare quello del M5S nel punto che riguarda l'ormai famigerato Reddito di cittadinanza. E lo fa pubblicando sulla pagina Facebook ufficiale un'infografica con tutte le banconote disponibili per giocatore ad ogni inizio di partita, quel famigerato 'tesoretto' da investire in società elettriche, proprietà immobiliari sparse tra il modesto Vicolo Stretto e il superlusso di Parco della Vittoria, stando sempre attenti ad imprevisti, probabilità e a soste in prigione senza passare dal 'Via'.

La trovata di social media marketing del gioco da tavolo più famoso del mondo - che prende il suo nome dal concetto economico di monopolio, il dominio del mercato da parte di un singolo venditore -, sembra davvero essere piaciuta moltissimo ai fan, che ormai da qualche ora stanno condividendo, commentando e riempiendo di 'like' il singolare e riuscitissimo post.