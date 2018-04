Cade su binari, 15enne muore a Torino

Foto di repertorio (Fotogramma)

Non ce l'ha fatta la ragazza di appena 15 anni caduta sotto il treno questa mattina poco dopo le 7 alla stazione ferroviaria di Torino Porta Susa. La giovane, rimasta incastrata sotto un convoglio regionale diretto da Torino a Milano, è morta durante il trasporto in ospedale. Ancora da chiarire le cause e la dinamica dell'incidente che si è verificato sul binario 4. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava aspettando il treno per andare a scuola quando sarebbe inciampata finendo sui binari dove, proprio in quel momento, stava arrivando il regionale che l'ha travolta.