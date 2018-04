"Era dolcissima", il ricordo della 15enne travolta a Torino

Tutte le mattine lo stesso percorso. Da Torino saliva sul treno diretto a Vercelli per andare a scuola. Direzione: il liceo musicale 'Lagrangia', dove studiava da un paio d'anni. Viaggiava sempre in compagnia dei suoi amici, si muovevano sempre in gruppo. E anche stamattina sarebbe dovuta essere una giornata come tante per la 15enne morta alla stazione ferroviaria di Torino Porta Susa, deceduta dopo essere rimasta incastrata sotto il treno regionale Torino-Milano.

"Era mia allieva da due anni, la ricordo come una ragazzina molto dolce anche se ancora non riesco a parlare al passato, quello che è successo mi pare impossibile" dice all'Adnkronos Massimo Brusa, insegnante di matematica del liceo musicale 'Lagrangia' di Vercelli.

"Ogni mattina - racconta ancora l'insegnante - insieme ad altri ragazzi provenienti da Torino e provincia prendeva il treno per venire a Vercelli a frequentare il nostro liceo. Erano sempre in gruppo e si facevano compagnia sia lungo in viaggio, sia nel percorso che dalla stazione porta alla scuola".

La tragedia si è consumata stamattina sul binario 4 della stazione di Torino Porta Susa. Erano passate da poco dopo le 7 quando la giovane, che stava aspettando il treno per andare a scuola, secondo una prima ricostruzione sarebbe inciampata finendo sui binari dove stava arrivando il regionale che l'ha travolta. Rimasta incastrata sotto il convoglio, la 15enne è morta durante il trasporto in ospedale.

A dare la notizia della tragedia ai compagni della ragazzina è stato il dirigente del liceo, Giuseppe Graziano, che, appreso dell'accaduto, ha riunito gli studenti in aula magna per informarli. Intanto, sono ancora in corso i rilievi della polizia ferroviaria per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente sia attraverso le testimonianze dei ragazzi che si trovavano con la vittima al momento della tragedia, sia attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza della stazione.