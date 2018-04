Muore dopo testata del collega

Immagine di repertorio (Afp)

E' morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pisa, dopo un'agonia durata quasi un mese, un uomo di 44 anni che l'8 marzo scorso, in una segheria a Bientina del pisano, aveva ricevuto una violenta testata da un collega al culmine di una lite scoppiata per motivi di lavoro. La vittima era nata in Albania, così come il suo aggressore, un 24enne che ora è indagato per omicidio preterintenzionale.

L'8 marzo scorso l'operaio era stato trovato agonizzante negli spogliatoi della fabbrica, alla fine del turno di lavoro, nel primo pomeriggio. Era steso sul pavimento con alcune ferite alla testa. I colleghi e il figlio del titolare della segheria avevano chiesto l'intervento del 118.

Le prime indagini avevano ricostruito che la lite era finita con una testata, sferrata dal ventiquattrenne al collega più anziano, che aveva riportato una lesione cranica e un'emorragia interna.

Il giorno successivo i carabinieri avevano denunciato il 24enne per lesioni gravissime, accusa divenuta omicidio preterintenzionale, dopo la morte del quarantaquattrenne.

La salma è stata trasferita all'Istituto di medicina legale a Pisa, dove sarà effettuata l'autopsia su disposizione della magistratura.