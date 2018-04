Scuola media, al via test Invalsi

(Fotogramma)

Al via le prove Invalsi di Terza media, i test scritti per valutare le conoscenze degli studenti in italiano, matematica e inglese per la prima volta 'Computer Based'. Da quest'anno, infatti, i test si svolgeranno al computer e sarà lo svolgimento, non l'esito, a rappresentare per gli studenti uno dei requisiti di ammissione all'esame di Stato.

Fra le altre novità riguardanti la scuola secondaria di I grado - introdotte da uno dei decreti attuativi della legge 107 del 2015 ('Buona Scuola') approvati lo scorso aprile - c'è anche quella che riguarda la prova d'inglese, articolata in una sezione rivolta alla comprensione della lettura e una alla comprensione dell'ascolto. Non più, quindi, solo italiano e matematica.

I risultati raggiunti verranno espressi all'interno di una scala di valutazione nazionale suddivisa in livelli descrittivi di risultato e distinta per ogni ambito disciplinare (Matematica, Italiano, Inglese-lettura e Inglese-ascolto). Altra novità riguarda la durata: mentre negli scorsi anni le prove duravano due giorni, quest'anno potranno effettuarsi sino al 21 aprile, in modo che le scuole possano organizzarsi al meglio per superare l'incognita 'connettività'.