Spara, ammazza e si uccide

(Fotogramma)

Due omicidi in meno di due ore e si toglie la vita. Il killer Cosimo Balsamo si sarebbe suicidato nel parcheggio di un supermercato di Azzano Mella nel bresciano. Le vittime non sono state scelte a caso. In passato si erano già 'scontrate' con il ricercato, condannato per associazione a delinquere, finalizzata al furto e riciclaggio.

LE VITTIME E IL FERITO- Il primo omicidio è avvenuto all'interno della Sga di Flero, azienda che si occupa di commercio di veicoli industriali. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo armato di un fucile e diverse pistole ha varcato l'ingresso di un capannone, ha urlato "Mi hai rovinato" e ha sparato più colpi contro un 78enne Elio Pellizzari. La seconda vittima è un secondo imprenditore, James Nolli di Vobarno, sempre nel bresciano. Ferito Giampiero Alberti, il 75enne.

CHI ERA IL KILLER - Cosimo Balsamo faceva parte della banda dei tir che da 18 anni compiva furti nelle aziende di trasporto metalli nel Nord Italia. Per quell'accusa, il killer originario di Brindisi ha scontato la sua pena e si è visto sottrarre il suo patrimonio. Solo lo scorso gennaio, era salito su una tettoia del tribunale di Brescia per protestare contro il sequestro della sua abitazione.