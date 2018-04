Star di Netflix molestata a Roma

Le avrebbe dato un bacio sulla bocca dopo che, spacciandosi per un tassista, l'aveva fatta salire sulla sua automobile. Protagonista di questa terribile esperienza Olivia Taylor Luccardi, star delle serie Netflix, mentre si trovava in vacanza a Roma.

Nata Brooklyn, la 28enne si trovava in un locale del quartiere Testaccio con degli amici quando un uomo, di origini siriane, tassista abusivo, rimasto solo con lei a bordo della sua macchina l'avrebbe afferrata e baciata sulla bocca.

Il fatto sarebbe accaduto lo scorso 28 dicembre. Già da qualche giorno la giovane si trovava a Roma, come si evince da alcune foto postate sul suo profilo Instagram in cui compare spesso insieme ad alcuni amici.

Sul grande schermo Olivia ha recitato nel film horror 'It Follows', 'Professore per amore' accanto a Hugh Grant, in 'Money Monster - L'altra faccia del denaro' di Jodie Foster con George Clooney e Julia Roberts, 'Person to Person'. 'Orange is the new black' e 'House of Cards' sono due delle serie tv alla quale ha preso parte.

"Il 27 aprile ci sarà l'udienza preliminare. Vedremo se la versione fornita dalla ragazza sarà o meno confermata", ha detto all'Adnkronos Francesco Bolognesi, avvocato dell'uomo accusato di violenza sessuale.