Ecco il camion che ripara le buche in 5 minuti

Fermo immagine dal video

Come riparare le buche sull'asfalto in 5 minuti? Un problema comune, quello delle buche, a città grandi e piccole, per non parlare di Roma dove dopo la straordinaria nevicata dello scorso fine febbraio, buche e vere e proprie voragini si sono triplicate. Ecco allora la soluzione. Arriva direttamente dalla Russia, precisamente da Dahir Insaat, studio di design russo che pubblica su Youtube video di progetti innovativi per le metropoli del futuro. Parliamo di une vero e proprio camion ripara buche.

Il mezzo individua autonomamente le buche sull'asfalto e in cinque minuti le ripara. Prima scava sul tratto di strada rovinato, poi aggiunge asfalto per riempire la buca e infine colloca una specie di 'tappo' di un materiale speciale che si espande e crea un guscio protettivo sul tratto di strada riparato. Il costo di ogni intervento, secondo lo studio, sarebbe conveniente rispetto agli attuali procedimenti utilizzati da molte amministrazioni.