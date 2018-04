E' Facebook il social preferito

Facebook e WhatsApp si confermano i social preferiti tra gli italiani, mentre Instagram scala le classifiche e conquista soprattutto i giovanissimi. E' quanto emerge dallo studio Blogmeter che ha condotto, per il secondo anno consecutivo, la ricerca 'Italiani e Social Media' intervistando 1.500 residenti, tra i 15 e i 64 anni, iscritti ad almeno un canale social.

Facebook si conferma per l’84% degli intervistati il maggiore rappresentante tra i social di cittadinanza, ossia tra quelli che contribuiscono a definire l'identità di relazione. Nella stessa categoria, bene YouTube (58%) e Instagram che cresce del 6% rispetto in un anno (da 40% a 46%). Rilevante per le relazioni social è WhatsApp, che passa dal 91% al 94% di utilizzo quotidiano: per i consumatori è un social e non un mero servizio di messaggistica. Tra i social funzionali, che soddisfano un bisogno specifico, i principali sono Trip Advisor e Facebook Messenger i quali crescono entrambi del +4%, rispetto alla cifra registrata l'anno scorso.

Diversi i motivi per i quali si utilizzano i social media. Dalla ricerca emerge una polarizzazione: il 42% degli intervistati dichiara di limitarsi a leggere contenuti altrui, il 13% afferma di scrivere prevalentemente propri post, senza particolare attenzione a quelli degli altri. Il restante 45% legge, scrive o commenta. Facebook si conferma il social preferito per una pluralità di scopi. Tra le novità spicca la preminenza per leggere e condividere recensioni, che lo vede preferito anche a Trip Advisor.

Instagram è il social di riferimento per seguire le celebrity (in crescita rispetto al 2017); YouTube e Pinterest invece sono utilizzati per trovare stimoli e idee. Crescono le menzioni di Facebook Messenger (+7%) come canale per comunicare con le aziende. La pubblicità su Facebook e Instagram è considerata utile come fonte di stimoli rispettivamente per il 26% e il 33% degli intervistati. Su questi social molti utilizzatori tendono a non distinguere l’Adv dai contenuti (ciò vale per un intervistato su tre).

Più critica la percezione dell’advertising su YouTube, considerato fastidioso dal 75% degli intervistati. Anche nel 2018 l'E-commerce si conferma fortemente correlato all’uso dei social: chi acquista frequentemente online è tra i più frequenti utilizzatori dei social network. Rispetto all'anno scorso cresce la quota di chi dichiara di acquistare cosmetici e prodotti per la persona (+6%), prodotti per animali domestici (+4%), pasti a domicilio (+3%) e articoli per bambini (+3%). Il 50% degli intervistati da Blogmeter ritiene che incrementerà i propri acquisti online nell'anno a venire.

Tra le 'icone social' gli intervistati indicano tra le personalità che seguono di più, Chiara Ferragni e Clio Zammatteo, la terza personalità influencer per citazioni è anche quest’anno Gianni Morandi. La Generazione Z, i nativi digitali tra i 15 e i 24 anni, confermano i dati della ricerca: il 95% degli intervistati utilizza WhatsApp tutti i giorni e il 75% lo fa anche con Instagram. Per il 37% dei giovanissimi, l'Adv su social quali Facebook e Instagram risulta utile e il 5% ha ammesso di aver acquistato prodotti perché visti sui profili social di una social icon. I giovanissimi preferiscono comunicare con le aziende utilizzando servizi di messaggistica istantanea, in misura decisamente maggiore rispetto ad altre fasce d’età.