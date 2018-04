Milano, sgombero nel 'fortino' di via Cavezzali

Sgombero in via Cavezzali 11 a Milano. La polizia, in collaborazione con carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco, ha proceduto, su richiesta dell'autorità giudiziaria, a liberare gli appartamenti occupati abusivamente nel palazzo di otto piani noto come il 'fortino della droga'

Gli agenti - 700 in tutto gli uomini impegnati - hanno provveduto al censimento degli abitanti delle unità abitative, occupate irregolarmente, e si è proceduto al loro allontanamento d'intesa con i proprietari dei locali che provvederanno alla messa in sicurezza.

Sono 70 gli stranieri accompagnati in questura, a disposizione dell'ufficio Immigrazione per la valutazione del loro stato sul territorio nazionale.