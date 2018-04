Napoli, 16enne morto in ospedale: si sospetta meningite

(Foto Fotogramma)

Un ragazzo di 16 anni è morto all'alba nell'ospedale Cardarelli di Napoli dove era stato trasportato poco prima. Il 16enne sarebbe morto per una sospetta sepsi meningococcica. Poco più tardi la sorella del ragazzo, 20 anni, è stata portata all'ospedale Cotugno dove è giunta con alcuni decimi di febbre ed è attualmente sottoposta ad accertamenti per la valutazione di eventuali contagi.

La 20enne è attualmente in osservazione all'ospedale Cotugno. La famiglia dei due giovani è originaria di Marano, in provincia di Napoli. Sono attualmente in corso esami microbiologici sul corpo del 16enne e sulla 20enne il cui esito sarà noto nel pomeriggio.