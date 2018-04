Notte brava per Corona, sfiorata la rissa

Fabrizio Corona (Fotogramma)

L'affidamento terapeutico iniziato lo scorso 21 febbraio non sembra tenere per il momento Fabrizio Corona lontano dai guai. L'ultimo 'show' dell'ex fotografo dei vip risale infatti a poche ore fa quando, fuori da una notissima discoteca milanese in zona Garibaldi Porta Nuova, si è lasciato andare ad un violento alterco che ha rischiato di sfociare in una rissa. Un video pubblicato in esclusiva su Milano Today, ha 'beccato' Corona mentre, ieri sera sul tardi, si allontana dal locale battibeccando con foga con un non identificato avventore rimasto all'entrata, senza mollare la presa nemmeno dopo aver attraversato la strada. "Pezzo di m...! - urla nel video Corona - ti vengo a prendere a costo di tornare in galera!". Se non è chiaro l'oggetto del contendere, si capisce bene però che Corona è inferocito verso qualcuno, reo di aver commesso qualcosa di non gradito. "Dovresti chiedermi scusa in ginocchio - urla ancora Corona- ti ho preso dalla strada e sei andato a rubare un orologio!". Alla fine, l'ex paparazzo viene 'calmato' non senza fatica da alcuni presenti, che riescono a farlo allontanare senza 'danni'. Che avrebbe potuto fare agli altri, ma soprattutto a se stesso.