Picchia a sangue amica in strada

(Fotogramma)

Un uomo di 40 anni, italiano, è stato arrestato dalla squadra mobile di Modena con le accuse di tentato omicidio e lesioni gravissime per aver picchiato a sangue un'amica, ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. L'episodio è avvenuto martedì notte, in via Graziani, a Modena.

La donna, 44 anni, è attualmente in prognosi riservata all'ospedale di Baggiovara, con gravi ferite al volto e alla testa per essere stata colpita ripetutamente con calci e pugni. A chiamare la polizia è stato lo stesso 40enne che al telefono con le forze dell'ordine avrebbe detto: "Ho ucciso la mia amica".

Ancora da chiarire è il movente dell'aggressione anche se l'ipotesi, al momento, è che si tratti di futili motivi. Secondo quanto si apprende l'uomo in passato sarebbe stato denunciato dalla madre per maltrattamenti e percosse.