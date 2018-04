Revocata licenza al bar di Roberto Spada

(Foto Polizia di Stato)

Gli agenti della Divisione della polizia Amministrativa e Sociale a quelli del Commissariato 'Lido' hanno dato esecuzione al provvedimento del Questore di revoca della licenza, con conseguente chiusura del locale, per il 'Bar Music' di Ostia, di cui era titolare Roberto Spada.

A quanto fa sapere la Questura di Roma, all'esercizio era già stata sospesa la licenza per 45 giorni nel dicembre 2017, poiché era stato segnalato come luogo di ritrovo di pregiudicati. In seguito a ulteriori controlli è stato constatato che il bar in effetti non solo continuava ad essere frequentato da pregiudicati ma che veniva gestito da una persona priva di autorizzazioni e senza un regolare contratto di lavoro, anche se il gestore ha affermato di essere alle dipendenze della famiglia Spada.

Il provvedimento, precisa la questura, "è stato ritenuto urgente non solo per il disagio creato dal bar alla collettività ma anche in considerazione del fatto" che Spada il 9 novembre 2017 è stato oggetto di un decreto di fermo della Procura di Roma in merito ai reati di lesioni personali e violenza privata aggravata "per la nota vicenda dell'aggressione ai danni di una troupe televisiva di Rai 2".

Inoltre, ricordano da San Vitale, Spada "è attualmente detenuto in base ad un'ordinanza di custodia in carcere con l'accusa di essere uno dei promotori dell'associazione mafiosa operante sul litorale romano volta a commettere reati di omicidio, estorsione, traffico di stupefacenti ed al fine di acquisire il controllo di attività economiche di balneazione, sale giochi ed altri esercizi pubblici" ed "è stato colpito pochi giorni fa anche dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di pubblica sicurezza emessa dal Tribunale di Roma, un provvedimento che, ai sensi del 'codice antimafia', gli vieta qualsiasi licenza o autorizzazione di polizia e di commercio".