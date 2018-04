Aliscafo a tutta velocità per partoriente a bordo

Immagine di repertorio

Un aliscafo della compagnia Alilauro è stato protagonista questa mattina nel Golfo di Napoli di una corsa contro il tempo: alle 8,40 il Dsc Rosaria Lauro, con a bordo circa 300 passeggeri, lascia il porto di Ischia in direzione Napoli. Poco distanti da Capo Miseno il comandante Vincenzo Picconi viene allertato dal suo equipaggio su un'emergenza in corso a bordo: una donna ha le doglie. Verificato che a bordo non vi era neanche un medico il comandante ha chiesto a Compamare Napoli di autorizzarlo a raggiungere la massima velocità. Arrivata l'autorizzazione in pochi minuti il Dsc Rosaria Lauro è giunto nelle acque del porto di Napoli e con una virata da F1, tra gli applausi e i complimenti degli increduli passeggeri, ha attraccato. Giunti a terra la donna è stata trasportata in ospedale.