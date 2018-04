Rifiutata da due ospedali: muore a 4 anni per un'otite

(Fotogramma)

Un'infezione all'orecchio che si rivela letale, uccidendo una bimba di soli 4 anni. E' quanto accaduto a Brescia dove alla vittima, la piccola Nicole di Gottolengo, è stato negato il ricovero per due volte da due ospedali diversi prima di arrivare in condizioni gravissime sabato scorso all'Ospedale Civile.

A darne notizia è il 'Giornale di Brescia', che spiega come il caso sia ora stato segnalato alla Procura. Visitata prima all'ospedale di Manerbio e poi alla Poliambulanza - in entrambi i casi, spiega il quotidiano, le strutture non avrebbero optato per il ricovero - la bimba è stata quindi ricoverata d'urgenza al Civile di Brescia, nel reparto di Rianimazione pediatrica.

Le condizioni della piccola non sono però mai migliorate e la bambina non è sopravvissuta alla grave infezione causata da un'otite: giovedì pomeriggio, infatti, il cuoricino di Nicole ha smesso di battere.

TASK FORCE - Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, "ha disposto l'invio della task force presso le strutture coinvolte per accertare quanto accaduto" alla piccola.

"Della task force - annuncia il dicastero in una nota - fanno parte, tra gli altri, esperti dell'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) carabinieri del Nas e ispettori del ministero della Salute".