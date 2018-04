Alle Maldive con la 104: arrestata dirigente

(Foto Adnkronos)

Viaggiava in Honduras, alle Maldive, nelle Hawaii e in molte altre località turistiche abusando della legge 104. È finita così agli arresti domiciliari un'infermiera ed ex dirigente responsabile della Centrale unica di emergenza 112 di Trento, con l'accusa di truffa aggravata nei confronti della Provincia e peculato. La Procura di Trento - riferisce il quotidiano regionale 'l'Adige' - ha contestato all'ex funzionaria di aver utilizzato in maniera impropria la 104, usando i giorni previsti dalla legge per prendersi cura di un familiare malato o disabile per fare altre attività, in circa 27 episodi avvenuti tra il 2013 e il 2018.

Secondo l'accusa l'ex dirigente della Cue sarebbe anche risultata in servizio quando invece si sarebbe trovata fuori dalla sede per ragioni non legate al suo incarico. Una ricostruzione fatta sulla base di email e biglietti aerei, ma anche tracciando l'attività delle celle telefoniche o del Telepass usato in autostrada. Da qui l'accusa di truffa che, in totale ammonterebbe a circa 10mila euro. L'episodio più 'caro' sarebbe quello della presunta vacanza alle Maldive, per un totale di 1.500 euro, mentre la maggior parte oscillano tra i 300 e i 600 euro.

L'ex dirigente dovrà rispondere anche del reato di peculato. Un'accusa che, invece, si riferisce al presunto utilizzo indebito dell'automobile di servizio. Secondo gli inquirenti la funzionaria sarebbe stata alla guida del veicolo per trasferte avvenute fuori dall'orario di lavoro. Al momento la donna, benché "sconvolta", ha respinto le accuse e ribadito che possono esserci stati errori o sviste, ma non certo la volontà di truffare l'azienda. L'inchiesta era iniziata nel gennaio scorso in seguito ad un'interrogazione del consigliere provinciale del Movimento 5 stelle, Filippo Degasperi che contestava all'ex dirigente tre viaggi sospetti.