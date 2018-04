Bimbo cade dalla finestra, il padre era a fare la spesa

(Fotogramma)

La moglie si trovava ricoverata in ospedale per la nascita del terzo figlio e il marito, dovendo uscire per far la spesa, ha lasciato soli in casa i suoi due bambini di 2 e 4 anni. A scoprirlo i carabinieri della stazione di Campagnola Emilia, dopo l’intervento a seguito di una caduta dall’alto di un bambino di 4 anni che, sportosi troppo dalla finestra dell’appartamento, ha perso l’equilibrio cadendo da un’altezza di circa 4 metri. Il piccolo è rimasto illeso ma con l’accusa di abbandono di minori i carabinieri hanno denunciato il padre, un 40enne, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.

Ad attivare i carabinieri della stazione di Campagnola Emilia, ieri mattina poco prima delle 9.30, la richiesta di intervento da parte di un cittadino che, allertato dalle urla di una donna, ha prestato soccorso al bambino che, caduto dalla finestra, dopo un 'volo' di circa 4 metri, era finito su una pensilina. In casa c’era solo il fratellino di 2 anni. La madre è risultata essere ricoverata in ospedale, in attesa di dare alla luce il terzo figlio, mentre il papà, poi rintracciato dai carabinieri, era uscito di casa lasciando soli i due figlioletti per andare, secondo quanto accertato, a fare la spesa.

L’assenza dei genitori è stata la circostanza che ha visto il bimbo di 4 anni aprire la finestra sporgersi e affacciarsi. Tuttavia essendosi sporto troppo ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. Una pensilina posta a 3.80 metri dalla finestra, a 60 cm da terra, ha attutito la caduta del piccolo che, fermatosi sulla pensilina, è stato soccorso da un passante e affidato alle cure mediche dei sanitari inviati dal 118 che lo hanno portato in ospedale per accertamenti. I carabinieri sono poi riusciti a rintracciare il padre che è stato denunciato per il reato di abbandono di minori.