Coltellate alla fidanzata dopo una lite

(Fotogramma)

Alle prime ore del mattino gli agenti della Polizia del Commissariato di Quartu Sant’Elena (Ca) hanno arresto R. A., 45enne cagliaritano pluripregiudicato per lesioni aggravate. Intorno alle 5,50 un cittadino ha notato una lite ed ha chiamato il 113 richiedendo aiuto per un’aggressione con coltello ai danni di una donna, in una via della periferia di Quartu Sant’Elena.

La Centrale operativa ha inviato immediatamente sul posto un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato e un’ambulanza, che hanno soccorso la donna e trasportata in un ospedale di Cagliari per le cure del caso. Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’aggressione è scaturita a seguito di una lite per futili motivi fra i fidanzati, avvenuta all'interno della loro auto. R.A., che nel frattempo si era allontanato, è stato rintracciato nella sua abitazione. Nell'auto i poliziotti hanno trovato il coltello utilizzato nel corso della lite.