Ostia, busta con proiettile a Federica Angeli

(Fotogramma)

Una busta con un proiettile, indirizzata alla cronista del quotidiano 'la Repubblica' Federica Angeli, è stata recapitata alla redazione del 'Fatto quotidiano'. Sul caso sono in corso le indagini della squadra mobile di Roma.

Angeli vive da alcuni anni sotto scorta per aver denunciato le infiltrazioni della criminalità organizzata a Ostia. "Volevate farmi sentire che sono nel mirino? Lo sapevo già. Non c'era bisogno vi scomodaste - ha scritto la giornalista poco fa sul suo profilo Fb - Volevate rovinarmi la giornata e farmi tremare lo stomaco? Ok. Bravi. Ma domani passa. Stringo forte tutti voi amici miei. Mandarvi un sorriso ora sarebbe ipocrita. Ma vi invito al coraggio, anche oggi. Anche se ce la mettono tutta per farci passare la voglia di lottare. Noi siamo qui. A schiena dritta".