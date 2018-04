Roma, blitz fascisti Forza Nuova alla Casa delle donne

(Foto Facebook 'Casa Internazionale delle Donne')

Questa mattina davanti alla Casa Internazionale delle Donne, nel quartiere Trastevere di Roma, è apparso uno striscione contro la legge sull'aborto, con la scritta '194 strage di Stato'. "Oggi dobbiamo rimuovere un altro striscione che Forza Nuova ha attaccato alla Casa Internazionale delle Donne! Un grave attacco alla libertà e all'autodeterminazione delle donne", scrive l'associazione sulla sua pagina Fb, dove pubblica anche le foto dello striscione e della sua rimozione.

"Dopo l'enorme manifesto in via Gregorio VII, per fortuna prontamente rimosso, è il secondo attacco in pochi giorni nei confronti delle donne e della 194 - sottolineano la Presidente Sabrina Alfonsi e l'Assessora alla Cultura e Pari Opportunità del Primo Municipio, Cinzia Guido - Questa volta ancora più grave, perché fatto nel luogo che per tutte le romane (e non solo) simboleggia la lotta delle donne per vedere riconosciuti i propri diritti".

"Il monitoraggio previsto dalla legge stessa ci racconta che la sua applicazione ha consentito un sempre più marcato calo degli aborti - continuano Alfonsi e Guido - il tasso di abortività (numero di IVG per 1000 donne tra 15 e 49 anni), che rappresenta l'indicatore più accurato per una corretta valutazione della tendenza del ricorso all'IVG, è stato 6.6 per 1000 nel 2015 (-8.0% rispetto al 2014 e -61.2% rispetto al 1983), era 7.1 nel 2014. Il dato italiano rimane tra i valori più bassi a livello internazionale' (Relazione 2016 del Ministro della salute al parlamento)".

"L'unica strage che va fermata è quella delle donne, vittime degli aborti clandestini e della violenza maschile. La legge 194 - concludono - a quarant'anni dalla sua promulgazione, fa ancora paura, perché l'autodeterminazione, la consapevolezza e la libertà delle donne fanno paura. Noi non arretriamo, siamo vicine alla Casa Internazionale delle Donne e difendiamo con forza le conquiste ottenute con forza e fatica dalle donne prima di noi".

"Il blitz di Forza Nuova contro la Casa Internazionale delle donne è un attacco vigliacco e squadrista in primo luogo contro le donne e contro tutti - ha commentato su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - Giù le mani dalle conquiste che hanno reso l'Italia migliore e più civile. Siamo e saremo in prima linea contro chi vuole farci tornare indietro".