Valanga a Pila, morti 2 sciatori

Due scialpinisti sono morti dopo essere stati travolti dalla valanga sul Col Chamole, in Val d'Aosta. Altri due sono stati estratti vivi dalla valanga dalle squadre del Soccorso Alpino Valdostano e trasportati in elicottero in stato di ipotermia all'ospedale di Aosta.

Le due vittime, a quanto si apprende, erano state individuate, una sotto la neve e l'altro nel lago Chamolè. Per quest'ultimo intervento di recupero il Soccorso Alpino aveva chiesto il supporto del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Al lavoro due elicotteri e numerose unità cinofile del Soccorso Alpino, per un totale di 30-40 uomini impegnati.

Continuano le attività di ricerca per escludere la presenza di altre persone coinvolte nella valanga.