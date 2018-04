Agguato a Napoli: grave 19enne ferito

Agguato a Napoli. Un giovane di 19 anni, V J.M., è stato ferito da colpi di arma da fuoco al torace. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Loreto Mare, dove è sottoposto a intervento chirurgico. L'agguato è avvenuto intorno alle 12 in via Giovanni Tappia, nella zona cosiddetta delle Case Nuove. V.J.M. non ha precedenti penali. Indaga la Polizia.