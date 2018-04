Investito e ucciso per gelosia

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Investito e ucciso, probabilmente per gelosia. Un uomo di 42 anni è morto dopo essere stato investito la scorsa notte a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Il fatto è avvenuto in via Fiuminale, non lontano dal confine con il comune di Pagani.

La vittima è un camionista originario di Salerno e alla guida dell'auto che lo ha investito, secondo quanto si è appreso, ci sarebbe stato un conoscente della donna con la quale il 42enne aveva avuto una relazione in passato.

Anche alla luce di questo particolare gli investigatori non escludono la possibilità che, alla base di quanto accaduto, vi sia un motivo passionale.