Maratona di Roma, strade chiuse e bus deviati

(Foto di repertorio - Fotogramma)

Al via la 24esima edizione della Acea Maratona di Roma che vede la Capitale accogliere la più grande festa del running nazionale. Oltre 14.000 runner iscritti, provenienti da 131 nazioni, stanno correndo per le strade di Roma insieme a decine di migliaia di cittadini e turisti che hanno aderito alla Fun Run di 5 chilometri. Il percorso della Maratona, che ha ottenuto il patrocinio dell'Unesco, è quello classico, con oltre 500 siti di interesse storico, archeologico e architettonico toccati dal tracciato. L'arrivo è previsto in via dei Fori Imperiali mentre la Fun Run si concluderà all'interno del Circo Massimo, dove è stato allestito il Fun Village. In occasione dell'evento molte strade della Capitale sono state chiuse con conseguenti deviazioni al traffico.

STRADE CHIUSE - Verranno progressivamente chiuse al traffico le strade interessate dal percorso, che partirà dai Fori Imperiali e si svolgerà lungo Circo Massimo, Piramide, Ostiense, Garbatella, San Paolo, Testaccio,Trastevere, San Pietro, Prati, Foro Italico, Flaminio, lungotevere, campi sportivi e viceversa.

BUS/TRAM DEVIATI - Durante la gara, 7 linee di bus saranno sospese (2, 40, 53, 64, 70, 280, 628), 9 saranno deviate e 47 saranno limitate. Si tratta delle seguenti linee: C2-C3-C6-C8-H-3-8-19-23-32-34-44-46-49-51-52-60-62-63-69-71-75-80-81-83-85-87-89-115-118-128-130-160-170-180-190-200-201-226-301-446-490-492-590-673-715-716-719-766-780-792-870-881-910-911-913-916-982-990. Chiusa la fermata Colosseo della metro B. I treni transiteranno senza effettuare fermata, utilizzabili le vicine stazioni di Circo Massimo e Cavour.Tutti i dettagli e aggiornamenti in tempo reale sono disponibili su muoversiaroma.it e atac.roma.it.