Roma, albero su auto: ferita una donna

Roma: auto colpita da un albero anche a via Pacinotti (AdnKronos)

Alberi caduti e non solo a Roma e nel Lazio. Un tronco è caduto sulla via del Mare, in direzione della Capitale - un centinaio di metri dopo il tunnel all'altezza di Acilia - e ha colpito un'auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani: dalle prime informazioni la donna a bordo della vettura, una Bmw, è rimasta lievemente ferita ed è stata portata all'ospedale Grassi di Ostia in codice verde.

INTERVENTI - Una seconda auto è stata poi colpita da un albero anche a via Pacinotti, in zona Ostiense. Tra rimozioni di rami e alberi pericolanti, cornicioni, pali, tegole cadute, sono circa 40 gli interventi effettuati dalle 8 alle 11 dalle squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma nella Capitale e nell'area metropolitana a causa del maltempo.

ALBERI - Tra le altre zone interessate, la costa laziale di Ostia dove un albero si è adagiato sulla facciata di un edificio danneggiando un balcone, ma anche quelle più interne di Marino e Palestrina.

GALLERIA - E' stata inoltre chiusa la Galleria Giovanni XXIII, sempre a Roma: la chiusura è legata alla presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza di via del Foro Italico in direzione via Salaria.