Torino, 12enne muore con laccio al collo

Un dodicenne è morto nella notte in ospedale a Torino dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso indagini per chiarire le cause del decesso.

Il ragazzino a quanto si è appreso sarebbe stato trovato da alcuni familiari nella sua stanza da letto con un laccio al collo.

Sulla vicenda, su cui indaga la polizia, c’è il massimo riserbo. Non si esclude alcuna ipotesi.