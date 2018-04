Furgone travolge anziani sull'Aurelia: due morti

Foto di repertorio (Fotogramma)

E' di due morti il bilancio di un incidente stradale accaduto questa mattina a Massa sull'Aurelia. Un furgone adibito al trasporto di medicinali ha travolto un gruppo di anziani che stava attraversando la strada per raggiungere il pullman che doveva portarli in gita turistica a Praga. E' accaduto verso le 5.10, in località Romagnano.

Le vittime sono una donna di 75 anni, morta sul colpo, e un uomo di 81 arrivato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Massa dove è deceduto per le ferite. Nello stesso ospedale è ricoverata in gravi condizioni anche la moglie. Trasferita all'ospedale della Versilia Lido di Camaiore anche una donna colta da malore, amica della vittima morta nell'incidente stradale. Anche uno dei soccorritori ha accusato un lieve malore ed è stato assistito sul posto dai sanitari del 118.

L'autista del furgone, un 43enne di Pietrasanta (Lucca), rimasto ferito nell'impatto e trasportato all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore, è stato arrestato es ottoposto ad analisi per verificare l'eventuale presenza di alcol o di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polstrada, il furgone avrebbe preso in pieno il gruppetto di pensionati che stava attraversando l'Aurelia sulle strisce pedonali per raggiungere la fermata del bus dove avrebbe atteso il pullman che li doveva portare in gita turistica a Praga.