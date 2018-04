Palermo, diminuiscono furti e rapine

La Festa della Polizia a Palermo

Diminuiscono del 25 per cento i furti in abitazione a Palermo, del 26 per cento i furti di auto, del 26 per cento le rapine e del 32 per cento gli incendi. Sono solo alcuni dei dati dell'attività svolta dalla Polizia di Stato di Palermo nel periodo compreso dal primo marzo 2017 al 20 marzo 2018. Alla Festa della Polizia, che si è celebrata davanti alla Cattedrale di Palermo, presenti il questore di Palermo, Renato Cortese, il vice direttore generale vicario di Pubblica sicurezza, ma anche il Prefetto Antonella de Miro e le autorità civili e militari.

Aumentano, invece, del 25 per cento, gli omicidi, passati da quattro a cinque. Aumentano, invece, del 32 per cento, i reati in maniera di stupefacenti, che in un anno, passano da 154 a 203. Le truffe e le frodi informatiche passano da 935 a 983 con un aumento del cinque per cento. Ecco i numeri: gli arrestati in flagranza di reato con 567, mentre sono 670 le esecuzioni di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In totale ammonta a 1.333 il numero degli arrestati nell'ultimo anno. le persone denunciate sono 3.874. Le persone identificate ammontano a 331.187 e i mezzi controllati 118.713.

Particolarmente importante i numeri che riguardano le misure di prevenzione patrimoniali e le misure di prevenzione personale. Ammontano a 3,8 milioni di euro le proposte di sequestri su iniziativa del questore, a 2,7 milioni di euro i sequestri su proposta del questore, a a 9,6 milioni di euro i sequestri delegati dalla Procura. Il valore dei beni confiscati ammonta a due milioni di euro. Mentre i daspo sono stati 190.

Numerose anche le operazioni della Squadra mobile, con decine di misure restrittive. Le persone arrestate in flagranza di reato sono state 111, quelle sottoposte a fermo di pg 19, e le persone arrestate in esecuzione di un provvedimento 252. Le persone identificate sono 3.692 e le perquisizioni effettuate 253. Sequestrata droga per oltre 2.000 kg. Complessivamente, per quanto riguarda l'attività dell'Ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico, sono state oltre 28 mila le persone identificate e oltre 15 mila i mezzi controllati.

Sul fronte della Polizia postale sono stati 281 i siti web monitorati per pedofilia, e 12 i siti web sequestrati, mentre le persone denunciate sono state 28.